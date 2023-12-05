Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde sis, görüş mesafesini düşürdü.
Bölgede sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Güzergahın Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bakacak ve Bıçkıyanı mevkilerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri yakın takip ve hatalı sollama yapmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları konusunda uyardı.
Bolu'nun yüksek kesimlerinde de sis etkisini gösterdi.
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