Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldı Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Düzce'de meydana gelebilecek taşkınlarda can ve mal güvenliğini korumak için başlatılan Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Düzce'de meydana gelebilecek taşkınlarda can ve mal güvenliğini korumak için başlatılan Efteni Gölü Islahı Projesi'nin ilk kısmında sona yaklaşıldığı bildirildi.

DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Efteni Gölü ve etrafındaki yerleşim yerlerinde taşkınlara karşı yürütülen proje kapsamında 1 regülatör ile toplam 7 bin 781 metre uzunluğunda seddeler inşa edildi.

İlk kısmında sona yaklaşılan projenin ikinci etabının da tamamlanmasıyla yaklaşık 526 bin 610 dekar alanda taşkın zararları kontrol altına alınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, "Taşkın kontrol yapıları kapsamında güney yamacı Aksu seddesinde 2 bin 155,64 metre, Uğursuyu-Aydınpınar seddesinde 2 bin 869,97 metre, Göl Aynası seddesinde ise 2 bin 755,64 metre olan seddeleri tamamlayarak toplamda 7 bin 781 metre sedde inşa ettik." ifadesini kullandı.

Balta, projenin ilk etabında artık son aşamaya geçildiğini aktararak şunları kaydetti:

"Taşkın kontrol yapılarıyla 115 metrede olan mevcut göl su seviyesini seddelerle 117 metre koduna çıkardık. Böylece Efteni Gölü'nün daimi sulak alanını da büyüterek 385 bin 440 dekara çıkarmış olduk. Projenin ikinci etabını da en kısa sürede ihale ederek Efteni Gölü etrafında bulunan 526,61 hektar tarım arazisi başta olmak üzere civar yerleşimlerdeki taşkınları kontrol altına alacağız."