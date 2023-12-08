Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Denizde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle barınakta teknelerini demirleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.