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        Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı

        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:00 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:03
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        Düzce'de rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı
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        Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu.

        Denizde rüzgarın etkisiyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

        Sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle barınakta teknelerini demirleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

        Bazı tekneler ise mendirek ve dalgakıranın bulunduğu alanda demirledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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