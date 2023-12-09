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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu

        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 10:11 Güncelleme: 09.12.2023 - 10:30
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        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak etkili oldu
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        D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak, görüş mesafesini düşürdü.

        Geceden itibaren yağışın etkili olduğu bölgede, sabah saatlerinde sis oluştu.

        Güzergahın Düzce geçişinde Karanlıkdere, Bakacak, Bıçkıyanı, Kaynaşlı kesimlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

        Bolu kesiminde de Abant Kavşağı, Elmalık ve Bolu Dağı Polisevi mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.

        Bölgede ring halinde bulunan Karayolları, polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde uyardı.

        Öte yandan Bolu kent merkezinde de sağanak etkisini gösterdi.

        Galeri
        Galeri

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