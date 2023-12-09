Düzce'den kısa kısa Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde deprem sonrası kurtarma ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Hastane Afet ve Acil Durum Planı (HAP) kapsamında Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde deprem sonrası kurtarma ve acil durum tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

DÜ'den yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) işbirliğinde düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi ve Hastane Afet Planı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Ali Kayıkçı başkanlığında toplanan olay yönetim ekibi, Hastane Acil Müdahale Planını uygulamaya koydu.

Depremde ilk olarak sarsıntı esnasında çalışanlar ve hastalar, bulundukları alanda "çök-kapan-tutun" yöntemini uyguladı. Ardından hasta ve çalışanların güvenli tahliyesi gerçekleştirildi. Kurtarma ekipleri tarafından başarıyla gerçekleştirilen tahliye operasyonları sonrası afetten etkilenen kişilere hastane bahçesinde kurulan triyaj alanında sağlık ekipleri tarafından müdahaleler yapıldı.

Olası bir deprem ve olumsuzluklara karşı gerçekleştirilecek kurtarma ve tahliye çalışmalarının canlandırıldığı tatbikat, Afet ve Acil Durum Sonlandırma Formunun doldurulmasıyla sona erdi.

DÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada, tatbikatla afet ve acil durumlarında etkin sağlık hizmeti sunmak için gerekli hazırlıkların önceden yapılarak ilk 72 saat boyunca hastane dışından hiçbir yardım almaksızın kendi kendine yeterli olunmasının hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, yönetim olarak hazırlık ve zarar azaltma döneminin en iyi şekilde değerlendirildiği tatbikatlarla risklerin ve kayıpların azaltılması amacıyla etkin bir planlama sürecinin amaçlandığı ifade edildi.

- Düzce'de üniversite öğrencilerine bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi

Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu'nda öğrencilere bağımlılıkla mücadele konusunda eğitim verildi.

Gölyaka Meslek Yüksekokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığında görevli psikolog Zeynep Alçelik Uran, gençlerin ve ailelerinin acı olaylarla karşı karşıya kalmaması için bağımlılıkla mücadelede dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Uran'a, konferans sonunda çalışmaları ve sunumu için DÜ Gölyaka Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Esra Korkmaz tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.