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        Anadolu Otoyolu'nda sis, görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde oluşan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 10:08 Güncelleme: 13.12.2023 - 10:17
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        Anadolu Otoyolu'nda sis, görüş mesafesini düşürdü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce geçişinde oluşan sis, görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

        Bölgede gece sağanakla birlikte etkili olan sis, sabah saatlerinde yoğunluğunu artırdı.

        Otoyolun Gölyaka, Elmacık, Bataklı Çiftlik, Turaplar, Beyköy ve Kaynaşlı gişeleri mevkisinde görüş mesafesi düştü.

        Güzergahı kullanan sürücüler, hızlarını düşürerek yolda dikkatli ilerledi.

        Bölgede görev yapan trafik ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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