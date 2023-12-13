Düzce'de bir haftada 16 düzensiz göçmen yakalandı

Düzce'de son bir haftada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış hazırlığındaki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca 4-11 Aralık tarihlerinde önleyici faaliyetler çerçevesinde çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.