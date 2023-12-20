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        Düzce'de asayiş

        Düzce'de sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:38
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        Düzce'de asayiş
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        Düzce'de sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı, çeşitli suçlardan aranması bulunan 3 kişi yakalandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 18 Aralık'ta alkol satışı yapılan bir iş yerinde arama yapıldı.

        Aramada, 60 litre etil alkol, 30 litre bandrolsüz sahte alkol, 72 alkol yapımında kullanılan kit ve ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi.

        İş yeri sahibi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Aralık'ta yapılan asayiş uygulamalarında ise banka ve kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık 9 yıl 2 ay, kamu kurum ve kuruluşlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 6 yıl 3 ay, uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak ve kabul etmek suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

        Yakalanan 3 kişi, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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