Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce Ticaret Borsası

        Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan satıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:51 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce Ticaret Borsası
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan satıldı.

        DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

        Ürün Birim Satış Şekli Ortalama
        Siyah pirinç Kg HMS 46
        Tombul kabuklu fındık Kg HMS 97,40
        Silaj mısır Kg HMS 104,50
        Yumurta Kg HMS 2,78

        HMS: Hazır Müstahsil Satış

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Diyarbakır'da 1800 yıllık ameliyat aletleri bulundu
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        7 kurşunla vurulup, 21 gün cinsel saldırıya uğramıştı! "Cehennemi yaşadım!"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        "Hayatımda kimse yok, gerek de yok"
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Çin'de deprem: En az 111 kişi hayatını kaybetti
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        Barış Manço'nun ailesinin ödül isyanı
        İngiltere'de Boey yarışı!
        İngiltere'de Boey yarışı!
        Zamları enflasyonu katladı
        Zamları enflasyonu katladı
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        İstihdam teşvikinde uygulama değişti
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Düzce Üniversitesi öğrencisinden Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya
        Düzce Üniversitesi öğrencisinden Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya
        Düzce'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden kuşlara yuva yaptı
        Düzce'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden kuşlara yuva yaptı
        Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan vidanjör kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan vidanjör kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonları
        Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonları
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Köylerinin mahalle olması için referanduma gittiler
        Köylerinin mahalle olması için referanduma gittiler