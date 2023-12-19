Düzce Ticaret Borsası

Düzce Ticaret Borsasında (DTB) tombul kabuklu fındığın kilogramı ortalama 97,40 liradan satıldı.

DTB'de işlem gören bazı ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

Ürün Birim Satış Şekli Ortalama Siyah pirinç Kg HMS 46 Tombul kabuklu fındık Kg HMS 97,40 Silaj mısır Kg HMS 104,50 Yumurta Kg HMS 2,78

HMS: Hazır Müstahsil Satış