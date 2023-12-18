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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 09:58 Güncelleme: 18.12.2023 - 10:14
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        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde sis etkili oldu.

        Kentte sabah saatlerinde etkisini gösteren sis yaşamı olumsuz etkiledi.

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampaları ve Yeşilyayla mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve bağlantı yolunda da sis nedeniyle araçlar yavaş ilerledi.

        Polis ve Karayolları ekipleri, bölgedeki uygulama noktalarında sürücülerin takip mesafesini korumalarını ve trafik kurallarına uymalarını istedi.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

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