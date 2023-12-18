Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonları
Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 kişi yakalandı.
Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Aralık'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında yapılan kontrollerde, çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uygulamalarda, 115 kutu kaçak alkol, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Terörle mücadelede FETÖ soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Uyuşturucu operasyonlarında 194,37 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Organize suçlarla mücadele kapsamında da ise gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen, Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.
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