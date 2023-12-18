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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonları

        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 16:13 Güncelleme: 18.12.2023 - 16:13
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        Düzce'de asayiş, uyuşturucu ve terörle mücadele operasyonları
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        Düzce'de son 1 haftada düzenlenen asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 18 zanlı tutuklandı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunun 1 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11-17 Aralık'ta kentin çeşitli noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında yapılan kontrollerde, çeşitli suçlara karıştığı iddiasıyla yakalanan 12 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Uygulamalarda, 115 kutu kaçak alkol, 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Terörle mücadelede FETÖ soruşturması kapsamında ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

        Uyuşturucu operasyonlarında 194,37 gram uyuşturucu madde ele geçirildi, yakalanan 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, 3 zanlı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Organize suçlarla mücadele kapsamında da ise gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Göçmen kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde yakalanan 4 düzensiz göçmen, Kocaeli'deki geri gönderme merkezine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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