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        Düzce Üniversitesi öğrencisinden Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya

        Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 19.12.2023 - 15:09
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        Düzce Üniversitesi öğrencisinden Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya
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        Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi Mehmet Demirci, Avrupa Wushu Şampiyonası'nda birinci oldu.

        Üniversiteden yapılan açıklamada, İstanbul'da 15-18 Aralık'ta düzenlenen şampiyonada 52 kilogramda finalde yarışan Demirci'nin, Ermeni rakibini yenerek altın madalya kazandığı anımsatıldı.

        Açıklamada, "Daha önce de ulusal ve uluslararası birçok başarısıyla ülkemizi ve üniversitemizi gururlandıran Mehmet Demirci'yi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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