İstanbul'daki kazada yaşamını yitiren pilot Düzce'de toprağa verildi

İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden pilot Oğuzhan Dağ'ın cenazesi, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde defnedildi.

Cenazesi yakınları tarafından teslim alındıktan sonra ilçeye bağlı Küpler köyündeki evine getirilen Dağ'ın tabutunun üzerine pilot üniforması koyuldu.

Pilotun cenazesi, helallik alınması ve köy camisinde namaz kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Dağ'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Türk Hava Yolları'ndaki çalışma arkadaşları ile köy sakinleri katıldı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi çelenk gönderdi.

- Kaza

Önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Ersal E'nin kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, aynı yönde giden Şeref A. idaresindeki 06 CEK 810 plakalı tırla çarpışmış, kazada otomobildeki Türk Hava Yolları pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ hayatını kaybetmiş, Ersal E. yaralanmıştı.

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