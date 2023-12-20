Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        İstanbul'daki kazada yaşamını yitiren pilot Düzce'de toprağa verildi

        İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden pilot Oğuzhan Dağ'ın cenazesi, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:23 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstanbul'daki kazada yaşamını yitiren pilot Düzce'de toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Arnavutköy'de tırla çarpışan otomobilde hayatını kaybeden pilot Oğuzhan Dağ'ın cenazesi, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde defnedildi.

        Cenazesi yakınları tarafından teslim alındıktan sonra ilçeye bağlı Küpler köyündeki evine getirilen Dağ'ın tabutunun üzerine pilot üniforması koyuldu.

        Pilotun cenazesi, helallik alınması ve köy camisinde namaz kılınmasının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

        Cenaze törenine, Dağ'ın aile ve yakınlarının yanı sıra Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Türk Hava Yolları'ndaki çalışma arkadaşları ile köy sakinleri katıldı, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi çelenk gönderdi.

        - Kaza

        Önceki gün Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyreden Ersal E'nin kullandığı 34 CBM 292 plakalı otomobil, aynı yönde giden Şeref A. idaresindeki 06 CEK 810 plakalı tırla çarpışmış, kazada otomobildeki Türk Hava Yolları pilotları Ekin Güneş ve Oğuzhan Dağ hayatını kaybetmiş, Ersal E. yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        Meteoroloji saat vererek uyardı! 2 bölgeye dikkat! Perşembe alarmı!
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        İşte AK Parti’nin İstanbul planı
        Kadro sil baştan!
        Kadro sil baştan!
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        Trafik İstanbulluların ömrünün ne kadarını çalıyor?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Mahkemeden karar çıktı
        Mahkemeden karar çıktı
        İşte Konyalı John Wick!
        İşte Konyalı John Wick!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        Korkunç olay! Trafikte cinayet kamerada!
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        "Nurgül çok tatlı bir kadın ama..."
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        MKE Ankaragücü o görüntüleri paylaştı
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        Darphane'den 5 lira açıklaması
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        2 pilot ölmüştü! 3. pilot tutuklandı!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        TikTok'ta göğüs dekoltesi vermişti! İşte istenen ceza!
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Gübre'siz borsa yeşermedi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Bazı illerin oy verme saatlerinde değişikliğe gidildi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        "Maç 90 dakika Ankara-İstanbul 80 dakika"
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Biden'a anketlerde Gazze şoku
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Zuckerberg’in kıyamet günü sığınağı, benim deprem düdüğüm var!
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti
        Hayranlarından New York'ta 'Arak' jesti

        Benzer Haberler

        Düzce'de asayiş
        Düzce'de asayiş
        Düzce'de kadınlar Filistin'deki mazlumlar için kışlık pijama dikiyor
        Düzce'de kadınlar Filistin'deki mazlumlar için kışlık pijama dikiyor
        Düzce Ticaret Borsası
        Düzce Ticaret Borsası
        Düzce Üniversitesi öğrencisinden Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya
        Düzce Üniversitesi öğrencisinden Avrupa Wushu Şampiyonası'nda altın madalya
        Düzce'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden kuşlara yuva yaptı
        Düzce'de ilkokul öğrencileri atık malzemelerden kuşlara yuva yaptı
        Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan vidanjör kullanılamaz hale geldi
        Düzce'de seyir halindeyken yangın çıkan vidanjör kullanılamaz hale geldi