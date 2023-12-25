Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 16:44 Güncelleme: 25.12.2023 - 16:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Caddesi'nde uygulama yaptı.

        Şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücü E.F. ile yanındaki R.D'nin üzerinde yapılan aramada, 448 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        Kaza sonrası motosikletliye kaskla darp!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        "Barış ile ilişkim yok"
        "Barış ile ilişkim yok"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME - Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        GÜNCELLEME - Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yara...
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Düzce'de toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı
        Düzce'de toprak kayması nedeniyle bir ev boşaltıldı
        Düzce'de karı koca arasında çıkan tartışma sonrası iş yerine silahla ateş e...
        Düzce'de karı koca arasında çıkan tartışma sonrası iş yerine silahla ateş e...