Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Caddesi'nde uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücü E.F. ile yanındaki R.D'nin üzerinde yapılan aramada, 448 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.