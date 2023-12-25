ABD'de vakalar artıyor! Bilim insanları zombi geyik hastalığının insanlara yayılabileceği konusunda uyarıyor

Bilim insanları, geçtiğimiz yıl ABD'de yüzlerce hayvanın bu hastalığa yakalanmasının ardından "zombi geyik hastalığının" insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu.

HÜKÜMETLERE HASTALIĞIN İNSANLARA YAYILMASI İHTİMALİNE KARŞI ÇAĞRI

The Independent'ta yer alan habere göre, hayvanlarda salya, uyuşukluk, tökezleme ve boş bakış belirtilerine sebep olan kronik israf hastalığı Wyoming eyaletinde 800 farklı geyik türünde tespit edildi. Uzmanlar hastalığın yavaş ilerleyen bir felaket olduğu uyarısında bulundu ve hükümetleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

Kronik israf hastalığı araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a verdiği demeçte, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, örneğin; çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu" dedi.