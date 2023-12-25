ABD'de vakalar artıyor! Bilim insanları zombi geyik hastalığının insanlara yayılabileceği konusunda uyarıyor
ABD'nin Wyoming eyaletinde geyiklerden alınan örneklerde "zombi geyik" denilen kronik israf hastalığı bulundu
Bilim insanları, geçtiğimiz yıl ABD'de yüzlerce hayvanın bu hastalığa yakalanmasının ardından "zombi geyik hastalığının" insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu.
HÜKÜMETLERE HASTALIĞIN İNSANLARA YAYILMASI İHTİMALİNE KARŞI ÇAĞRI
The Independent'ta yer alan habere göre, hayvanlarda salya, uyuşukluk, tökezleme ve boş bakış belirtilerine sebep olan kronik israf hastalığı Wyoming eyaletinde 800 farklı geyik türünde tespit edildi. Uzmanlar hastalığın yavaş ilerleyen bir felaket olduğu uyarısında bulundu ve hükümetleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.
Kronik israf hastalığı araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a verdiği demeçte, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, örneğin; çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu" dedi.
"KİMSE BUNUN KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEĞİNİ SÖYLEMİYOR AMA İNSANLARIN HAZIRLIKLI OLMASI ÖNEMLİ"
Anderson, "Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli" dedi.
İngiltere'de 1980 ve 1990'larda büyükbaş hayvanların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4.4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti.
Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliği yapar. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü insan varyantına bağlandı.
Alliance for Public Wildlife'a göre 2017 yılında, yılda 7 bin ila 15 bin kronik israf hastalığıyla enfekte olmuş hayvan insanlar tarafından tüketildi. Bu rakamın her yıl yüzde 20 oranında artması bekleniyordu.
Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.
TOPRAKTA YA DA YÜZEYLERDE YILLARCA KALABİLİYOR
Kronik israf hastalığı bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması oldukça zor. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir. Bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600C'de yakmaya karşı da dirençli olduğunu bildiriyor.