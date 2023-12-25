Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Anne ve Çocuk
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Tüm Haberler
        Haberler Sağlık ABD'de vakalar artıyor! Bilim insanları zombi geyik hastalığının insanlara yayılabileceği konusunda uyarıyor

        ABD'de vakalar artıyor! Bilim insanları zombi geyik hastalığının insanlara yayılabileceği konusunda uyarıyor

        ABD'nin Wyoming eyaletinde geyiklerden alınan örneklerde "zombi geyik" denilen kronik israf hastalığı bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 15:55 Güncelleme: 25.12.2023 - 15:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zombi geyik hastalığı uyarısı! ABD'de vakalar artıyor
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Bilim insanları, geçtiğimiz yıl ABD'de yüzlerce hayvanın bu hastalığa yakalanmasının ardından "zombi geyik hastalığının" insanlara da bulaşabileceği uyarısında bulundu.

        HÜKÜMETLERE HASTALIĞIN İNSANLARA YAYILMASI İHTİMALİNE KARŞI ÇAĞRI

        The Independent'ta yer alan habere göre, hayvanlarda salya, uyuşukluk, tökezleme ve boş bakış belirtilerine sebep olan kronik israf hastalığı Wyoming eyaletinde 800 farklı geyik türünde tespit edildi. Uzmanlar hastalığın yavaş ilerleyen bir felaket olduğu uyarısında bulundu ve hükümetleri hastalığın insanlara yayılma ihtimaline karşı hazırlıklı olmaya çağırdı.

        Kronik israf hastalığı araştırmacısı Dr. Cory Anderson The Guardian'a verdiği demeçte, "İngiltere'deki deli dana hastalığı salgını, örneğin; çiftlik hayvanlarından insanlara bir yayılma gerçekleştiğinde işlerin bir gecede nasıl çığırından çıkabileceğinin bir örneğini sundu" dedi.

        REKLAM

        "KİMSE BUNUN KESİNLİKLE GERÇEKLEŞECEĞİNİ SÖYLEMİYOR AMA İNSANLARIN HAZIRLIKLI OLMASI ÖNEMLİ"

        Anderson, "Benzer bir şeyin meydana gelme potansiyelinden bahsediyoruz. Kimse bunun kesinlikle gerçekleşeceğini söylemiyor ancak insanların hazırlıklı olması önemli" dedi.

        İngiltere'de 1980 ve 1990'larda büyükbaş hayvanların enfekte et ve kemik tozuyla beslenmesi nedeniyle yayılan deli dana hastalığının ardından 4.4 milyon büyükbaş hayvan kesilmişti.

        Sığırlar için genellikle ölümcül olan hastalık, merkezi sinir sistemini enfekte ederek hayvanlarda agresif belirtiler ve koordinasyon eksikliği yapar. 1995'ten bu yana 178 insan ölümü insan varyantına bağlandı.

        Alliance for Public Wildlife'a göre 2017 yılında, yılda 7 bin ila 15 bin kronik israf hastalığıyla enfekte olmuş hayvan insanlar tarafından tüketildi. Bu rakamın her yıl yüzde 20 oranında artması bekleniyordu.

        Dr. Anderson, Wisconsin'de binlerce insanın muhtemelen enfekte geyik eti yediğini söyledi.

        TOPRAKTA YA DA YÜZEYLERDE YILLARCA KALABİLİYOR

        Kronik israf hastalığı bir ortama bulaştıktan sonra ortadan kaldırılması oldukça zor. Toprakta ya da yüzeylerde yıllarca kalabilir. Bilim insanları dezenfektanlara, formaldehite, radyasyona ve 600C'de yakmaya karşı da dirençli olduğunu bildiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zombi geyik hastalığı
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        Başkent'te korkunç olay! 4 çocuk annesini öldürdü!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        6 katlı binanın kontrollü yıkımında çökme!
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Yıllık 85 milyon yolcu ağırlayacak"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        "Temiz eller operasyonu yapılsın"
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        Beşiktaş'ın Hatayspor 11'i
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        AK Parti’nin yerel seçim sloganı: Şehrine Sahip Çık
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        2022 yılında en çok ve en az kazanan sektörler
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Dursun Özbek'ten derbi açıklaması!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Bir çocuk annesiydi! Ölüm nedeni: Kıskançlık!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Hasan Arat'tan flaş sözler!
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Binlerce göçmen Meksika'dan ABD'ye yürüyor
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Aracının içinde başından vurulmuştu! Katili çok yakını çıktı!
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Icardi'ye penaltı var mı?
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        Tekel bayideki vahşette iddianame hazırlandı!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        En kaliteli yaşam sunan 20 şehir!
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Ünlü astrolog Hande Kazanova'dan yıllık burç yorumları
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        Elvan Gruda'nın ölümüyle ilgili acı gerçek
        2023'ün ayrılıkları
        2023'ün ayrılıkları
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        Wanda Nara'dan morluk göndermesi
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"
        "Evlenmediği için evde kalmış olunmuyor"