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        Anadolu Otoyolu'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü

        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:16
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        Anadolu Otoyolu'nda etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü
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        Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

        Otoyolun Küçük Melen mevkisi ve Gölyaka gişeleri ile Gümüşova rampalarında sürücüler dikkatli seyretti.

        Ankara ile İstanbul arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun İhsaniye, Çerkez Taşköprü kesiminde de sis etkisini gösterdi.

        Polis ve karayolları ekipleri, sürücülere takip mesafesini korumaları uyarısında bulundu.

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