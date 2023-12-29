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        Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 18:44 Güncelleme: 29.12.2023 - 18:44
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        Düzce'de sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Düzce'nin Cumayeri ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretip sattığı belirlenen M.E'nin Üvezbeli köyündeki evine operasyon düzenledi.

        Aramada, odunluk ve evin bahçesinde bulunan fındık zuruflarının (fındığın dış kabuğu) altına gizlenmiş 30 litrelik bidonlar içerisinde toplam 660 litre etil alkol, 30 litrelik bidonlar ve 19 litrelik damacanalar içerisinde toplam 130 litre sahte viski ve çeşitli ebatlarda 2 bin 480 boş alkol şişesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan M.E'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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