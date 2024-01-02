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        Düzce'de bir kişi tekel büfesine pompalıyla ateş açarken elinden yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açarken elinden yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 00:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 00:39
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        Düzce'de bir kişi tekel büfesine pompalıyla ateş açarken elinden yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekel büfesine pompalı tüfekle ateş açarken elinden yaralanan kişi, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

        Yeni Mahalle Bahadır Yalçın Caddesi'ndeki tekel büfesine giden E.Ü. ile çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından dışarıya çıkan E.Ü. yanındaki pompalı tüfekle büfeye rastgele ateş etmeye başladı.

        E.Ü, pompalı tüfekten çıkan mermilerden birinin eline isabet etmesiyle yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        E.Ü, olay yeri güvenlik çemberine alındıktan sonra emniyet ekiplerinin gözetiminde ambulansla Akçakoca İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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