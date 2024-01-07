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        Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:32 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:32
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        Düzce'de iki aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        F.Y. idaresindeki 54 AB 043 plakalı otomobil ile M.I'nın kullandığı 81 AAP 047 plakalı otomobil, Akçakoca-Kocaali kara yolu Edilli mevkisinde çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerden birinde yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.A, hayatını kaybetti.

        Diğer yandan, kaza anı bölgedeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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