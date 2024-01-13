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        Düzce ve Bartın'da 72 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Düzce ve Bartın'da kar nedeniyle 72 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 11:07 Güncelleme: 13.01.2024 - 11:07
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        Düzce ve Bartın'da 72 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı
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        Düzce ve Bartın'da kar nedeniyle 72 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

        Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle Cumayeri'nde 5, Gölyaka'da 6, Kaynaşlı'da 9, Yığılca'da 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

        Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

        - Bartın

        Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

        Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, kent merkezinde ise 30 santimetreye ulaşırken, il genelinde 46 köye ulaşım sağlanamıyor.

        Yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın-Amasra, Bartın-Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

        Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

        Öte yandan yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı da kar altında kentin güzelliklerine güzellik kattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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