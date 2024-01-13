Düzce'de off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada "kar safarisi" düzenlendi.
Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada "kar safarisi" düzenlendi.
Kaynaşlı ilçesindeki 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kulüpler katıldı.
Yaklaşık 50 araçla yaylalara çıkan off-road tutkunları, adrenalin dolu anlar yaşadı.
DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini belirterek, her hafta etkinlik yaptıklarını ve karın ayrı bir heyecan kattığını söyledi.
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