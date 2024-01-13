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        Düzce'de off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu

        Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada "kar safarisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 14:04 Güncelleme: 13.01.2024 - 14:04
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        Düzce'de off-road tutkunları "kar safarisi"nde buluştu
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        Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı yaylada "kar safarisi" düzenlendi.

        Kaynaşlı ilçesindeki 1450 rakımlı Sinekli Yaylası'nda gerçekleştirilen etkinliğe, İstanbul başta olmak üzere çevre illerden kulüpler katıldı.

        Yaklaşık 50 araçla yaylalara çıkan off-road tutkunları, adrenalin dolu anlar yaşadı.

        DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, yaptığı açıklamada, doğayı sevdiklerini belirterek, her hafta etkinlik yaptıklarını ve karın ayrı bir heyecan kattığını söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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