DÜZELTME - "Düzce'de derede kadın cesedi bulundu" başlıklı haberimizin 3. paragrafındaki isim sehven yer almıştır.

Düzce'de dere içerisinde kadın cesedi bulundu.

Yörük köyünden geçen Kurtsuyu Deresi'nde hareketsiz halde birini gören Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce dereden çıkarılan kadın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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