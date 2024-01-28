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        DÜZELTME - "Düzce'de derede kadın cesedi bulundu" başlıklı haberimizin 3. paragrafındaki isim sehven yer almıştır.

        Düzce'de dere içerisinde kadın cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2024 - 15:02 Güncelleme: 28.01.2024 - 15:02
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        DÜZELTME - "Düzce'de derede kadın cesedi bulundu" başlıklı haberimizin 3. paragrafındaki isim sehven yer almıştır.
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        Düzce'de dere içerisinde kadın cesedi bulundu.

        Yörük köyünden geçen Kurtsuyu Deresi'nde hareketsiz halde birini gören Ö.K'nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce dereden çıkarılan kadın cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi Otopsi Merkezi'ne götürüldü.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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