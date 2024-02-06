Düzce'de hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 2 zanlı tutuklandı
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edilen 2 zanlı tutuklandı.
Osmaniye, Orhangazi ve Hacyusuflar mahallelerinde güvenlik kameralarını inceleyen Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki ev ve bir iş yerinden hırsızlık yaptıklarını belirledikleri C.P. ve M.B.Ç'yi yakaladı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Akçakoca Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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