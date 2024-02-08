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        Düzce TKDK irtibat ofisi açıldı

        Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Düzce irtibat ofisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 17:33 Güncelleme: 08.02.2024 - 17:33
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        Düzce TKDK irtibat ofisi açıldı
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        Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Düzce irtibat ofisi açıldı.

        Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki Düzce Valiliği İl Özel İdaresi binasının giriş katında hizmet verecek ofisin açılış kurdelesini Vali Selçuk Aslan ve protokol üyeleri kesti.

        Aslan, burada yaptığı konuşmada, irtibat ofisinin, Avrupa Birliği'ne uygun kırsal kalkınma noktasında doğru projeyi yapma imkanı sunacağını belirtti.

        Çiftçilik faaliyetlerini çeşitlendirmek isteyen vatandaşların destek alabileceğini aktaran Aslan, "Projenin hazırlanmasında genç müteşebbisler ve kadınlar avantajlı gibi. Onlara pozitif ayrımcılık uygulanmakta. Türkiye genelinde 18. ofisimizi açıyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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