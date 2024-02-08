Düzce TKDK irtibat ofisi açıldı

Çiftçilik faaliyetlerini çeşitlendirmek isteyen vatandaşların destek alabileceğini aktaran Aslan, "Projenin hazırlanmasında genç müteşebbisler ve kadınlar avantajlı gibi. Onlara pozitif ayrımcılık uygulanmakta. Türkiye genelinde 18. ofisimizi açıyoruz." ifadesini kullandı.

Aslan, burada yaptığı konuşmada, irtibat ofisinin, Avrupa Birliği'ne uygun kırsal kalkınma noktasında doğru projeyi yapma imkanı sunacağını belirtti.

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