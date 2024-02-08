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        Düzce'de devlet korumasındaki çocuklar için sünnet konvoyu düzenlendi

        Düzce'de devlet korumasındaki çocuklar, düzenlenen sünnet töreni dolayısıyla valiliğin TOGG marka aracına ve il protokolünün makam otomobillerine binerek şehir turu attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2024 - 22:02 Güncelleme: 08.02.2024 - 22:02
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        Düzce'de devlet korumasındaki çocuklar için sünnet konvoyu düzenlendi
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        Düzce'de devlet korumasındaki çocuklar, düzenlenen sünnet töreni dolayısıyla valiliğin TOGG marka aracına ve il protokolünün makam otomobillerine binerek şehir turu attı.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan'ın organzesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Fehmi Öney Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde koruma altındaki 7-12 yaş gurubu 13 çocuk için sünnet etkinliği yapıldı.

        Organizasyona katılan Vali Aslan ve kurum müdürleri, süslenen TOGG'a ve diğer makam araçlarına aldıkları çocuklarla konvoy eşliğinde şehri turladı.

        Konvoya, motosikletli yunus timleri ve balonlarla süslenen polis, jandarma araçları da çocuklara eşlik etti. Bazı çocuklar da ellerindeki Türk bayraklarıyla bu araçlara bindi.

        Şehir turu sonrası, Çocuk Evleri Sitesi'nde yemek verildi, kına ve çeşitli etkinlikler yapıldı.

        Etkinlikte bir konuşma yapan Vali Aslan, çocukların çok mutlu olduğunu ve yüzlerindeki tebessümden heyecanlarını okuyabildiklerini söyledi.

        Sevgi evlerindeki çocukların devletin sevgisine emanet olduklarını vurgulayan Aslan, "Bu çocuklarımız başımızın tacıdır. Bizler de manevi anlamda onlarla sürekli beraberiz. İnşallah tebessüm bugün olduğu gibi hiç yüzlerinden eksik olmaz. Evlatlarımızın hep böyle mutlu günlerini birlikte yad ederiz. Çocuklarımız devletimizin sevgisine emanet. İnşallah bu çatı altında hiç eksik olmaz. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin her kademesine teşekkür etmek istiyorum. Buradaki çocuklarımızın gözünden bir damla yaş düşmesini asla kabul edemeyiz. Bu noktada tüm gücümüzle beraber çalışacağız. Buradaki evlatlarımızın hayata attıkları ilk adım hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

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