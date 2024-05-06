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        Düzce ve Karabük'te Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi

        Düzce ve Karabük'te Hıdırellez kapsamında kutlamalar yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 18:07 Güncelleme: 06.05.2024 - 18:07
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        Düzce ve Karabük'te Hıdırellez etkinlikleri düzenlendi
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        Düzce ve Karabük'te Hıdırellez kapsamında kutlamalar yapıldı.

        Düzce Bahçeşehir Yeşil Vadi'deki şenliğin açılışında konuşan Vali Selçuk Aslan, Hıdırellez'in baharın gelişini, yeni umutların coşkusunu yansıttığını belirtti.

        Aslan, Hıdırellez'in Anadolu coğrafyasında farklı görünümlerde yaşayan kültür olduğuna değinerek, "Özellikle Trakya'da, Ege'de çok canlı olan bu kültürü, valiliğimiz ve diğer paydaş kurumlarımızla işbirliği halinde yaşatma ve gelecek nesillere aktarma iradesini ortaya koyduk." dedi.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, etkinliğe katılmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Baharın gelmesiyle Düzce'mizde pek çok etkinliğin bunun arkasından yapılacağına inanıyorum. Bu vesileyle herkese iyi bir bahar, iyi bir yaz mevsimi diliyorum." diye konuştu.

        Halk oyunları gösterimlerinin sahnelendiği etkinlikte Hıdırellez ritüellerinden biri olan ateşi, Aslan ve Keşir birlikte yaktı.

        Stantların gezilmesinin ardından aileler, sportif etkinliklere katıldı, oyun alanlarında çocuklarıyla keyifli vakit geçirdi. Şenliğin sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

        - Karabük'te yürüyüş etkinliği yapıldı

        Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de Hıdırellez kutlamaları kapsamında yürüyüş gerçekleştirildi.

        Camikebir Mahallesi'ndeki kafe önünde bir araya gelen katılımcılar, Emzikli Kaya'ya kadar yürüdü.

        Etkinliğin sonunda katılımcılara yufka ekmeği, yumurta, yeşil soğan ve yeşillik ikram edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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