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        Düzce'de "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi

        Düzce'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması, 18 yıldır uyguladığı ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 16:18 Güncelleme: 26.05.2024 - 16:18
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        Düzce'de "Gazze'yi Unutma" yürüyüşü düzenlendi
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        Düzce'de, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durması, 18 yıldır uyguladığı ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürlüğü için yürüyüş yapıldı.

        Düzce İHH İnsani Yardım Derneği, Memur-Sen Düzce İl Temsilciliği ile İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi (İFAM) Vakfı tarafından düzenlenen yürüyüşte, İsrail'in Gazze'ye yaklaşık 8 aydır havadan ve karadan sürdürdüğü, çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 36 bin insanın yaşamını yitirdiği saldırılar protesto edildi.

        Cedidiye Meydanı'nda toplanan kalabalık, ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarıyla Anıtpark Meydanı'na yürüdü. Grup, "Çocuklar ölürken sessiz kalınmaz, "Gazze'de soykırım var" ve Özgürlük için yürüyoruz" yazılı pankartlarla İsrail ve ona destek veren ülkeler aleyhine slogan attı.

        Memur-Sen İl Başkanı İsmail Atay, yaptığı konuşmada, Gazze'de katledilen masum çocuklar, anneler ve yaşlılar aşkına bu meydanda toplandıklarını belirterek, "Bebekler şafak vakti doğup akşam vakti öldürülüyor. Kimisi dünyaya gözünü açmadan katlediliyor. Bütün dünya seyredip çetelesini tutmaktan fazlasına cesaret edemiyor. 7 aydır süren savaşın en acı tarafı çocuklar. Korku filmlerinde görsek inanamayacağımız görüntüler her dakika önümüze düşüyor." diye konuştu.

        İFAM Kurucu Başkanı İhsan Şenocak da şu anda Gazze'nin, Hazreti Muhammed'in Mekke döneminde olduğu gibi güzü ve kışı yaşadığını ifade ederek, "Çocuklar şehit, kadınlar şehit, yaşlılar şehit, camiler yıkılıyor. Bu durum her devirde olduğu gibi bizi bir bahara götürüyor. İslam'ın yeniden dirilişine götürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Etkinlik, Filistinliler için edilen duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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