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        Klasik araç tutkunları Düzce'de buluştu

        Düzce'de düzenlenen organizasyonda klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:20
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        Klasik araç tutkunları Düzce'de buluştu
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        Düzce'de düzenlenen organizasyonda klasik otomobil tutkunları bir araya geldi.

        "Düzce Mercedes Grubu"nun düzenlediği etkinlikte İstanbul, Ankara, Sakarya, Bolu, Kastamonu ve Avusturya'dan gelen klasik araç sevenler, Hamidiye Kapalı Pazaryeri'nde buluştu.

        1950'li yıllardan günümüze 100'ü aşkın aracın bulunduğu organizasyona vatandaşlar da ilgi gösterdi.

        İlki geçen sene gerçekleştirilen etkinlikle, yurt içi ve yurt dışından gelen klasik otomobilseverlerin tanışması ve kaynaşması amaçlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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