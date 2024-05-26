Çerkes sürgününün 160. yılında Düzce'de anma programı düzenlendi

Çerkes sürgününün 160. yılı dolayısıyla Düzce'de geniş katılımlı yürüyüş ve anma programı düzenlendi.

Kafkas Dernekleri Federasyonunun organizayonuyla sürgünde yurtlarından edilenler ve hayatını kaybedenler için düzenlenen programa, 20 ilden Çerkes ve Abhaz derneklerinin üyeleri katıldı.

Anma etkinlikleri, Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan Sabiha Ulusoy Kütüphanesi bahçesindeki Kafkas Anıt Rölyefi önünde başladı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, burada yaptığı konuşmada, Düzce'de çok farklı bölgelerden gelen göç çocukları olarak büyüdüklerini söyledi. Keşir, şöyle dedi:

"Kimimiz Balkanlar'dan, kimimiz Kafkaslar'dan, kimimiz Karadeniz'den acılarla gelen göçlerin çocukları olarak Düzce'de buluştuk. Bir arada burayı kendimize yurt ve vatan edindik. Sizlerin acısı bizim de acımız. Acıların ortaklığında bir aradayız. Bu şehrin sosyolojisini oluşturan yapı bu ve hep söylüyorum; gözyaşlarımızın rengi aynı diye. Bugün sürgünün 160. yılı vesilesiyle buradayız. Çocuklarımıza tarihimizi, mirasımızı aktarabilmek için bu etkinlikler çok önemli."

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü de "Hep beraber çocuklarımızın, gençlerimizin bu acı olayı, hadiseleri unutmamalarını, hatırlamalarını sağlayacağız." diye konuştu.