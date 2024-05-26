Bahçeye uçan otomobildeki 2 kişi yaralandı, kazaya bakanlar da zincirleme kaza yaptı
DÜZCE'dekontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu.
DÜZCE’dekontrolden çıkan otomobil bahçeye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, kazayı bakan 3 otomobil sürücüsü zincirleme kazaya neden oldu.
Kaza, saat 18.00 sıralarında D-100 karayolu Hal ışıkları mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Nurullah Kandil yönetimindeki 81 AAR 849 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Kazada otomobil yan yatarken, sürücü Nurullah Kandil ve yolcu Umut Kandil yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer yandan İstanbul istikametindeki sürücüler ise kazaya bakarken 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazaya neden oldu. Kazada araçlar hasar görürken, yaralanan olmadı. Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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