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        7. Budokaido Avrupa Şampiyonası, Düzce'de sona erdi

        7. Budokaido Avrupa Şampiyonası, Düzce'de düzenlenen final müsabakalarıyla sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2024 - 23:41 Güncelleme: 26.05.2024 - 23:41
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        7. Budokaido Avrupa Şampiyonası, Düzce'de sona erdi
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        7. Budokaido Avrupa Şampiyonası, Düzce'de düzenlenen final müsabakalarıyla sona erdi.

        Kentte dün Bahçeşehir Spor Kompleksi'nde 20 ülkeden 615 sporcunun katılımıyla başlayan müsabakaların finali yapıldı.

        Yaş ve sıkletlere göre toplamda 76 kategoride düzenlenen şampiyonada "kumite" dalında Kazakistan, Ukrayna, Türkiye ve Polonya ilk 4 sırayı paylaşırken "kata"da ise sıralama Ukrayna, Türkiye, Polonya ve Kazakistan şeklinde oluştu.

        Şampiyonada Türkiye, toplamda 70 madalya kazandı.

        Kapanış seremonisiyle sona eren turnuvada dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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