7. Budokaido Avrupa Şampiyonası, Düzce'de sona erdi

Yaş ve sıkletlere göre toplamda 76 kategoride düzenlenen şampiyonada "kumite" dalında Kazakistan, Ukrayna, Türkiye ve Polonya ilk 4 sırayı paylaşırken "kata"da ise sıralama Ukrayna, Türkiye, Polonya ve Kazakistan şeklinde oluştu.

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