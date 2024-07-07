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        Galatasaraylı taraftarlar, Düzce'de yürüme engelli Berat'a akülü sandalye hediye etti

        Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'nın Düzce'de faaliyet gösteren üyeleri, doğuştan yürüme engeli 6 yaşındaki Berat Yıldırım'a akülü sandalye hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 22:09 Güncelleme: 07.07.2024 - 22:09
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        Galatasaraylı taraftarlar, Düzce'de yürüme engelli Berat'a akülü sandalye hediye etti
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        Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'nın Düzce'de faaliyet gösteren üyeleri, doğuştan yürüme engeli 6 yaşındaki Berat Yıldırım'a akülü sandalye hediye etti.

        ultrAslan’ın Düzce’deki gönüllüleri, Gölyaka ilçesi Esen Mahallesi’nde yaşayan doğuştan yürüme engelli 6 yaşındaki Berat’ın elektrikli sandalye ihtiyacını yerine getirdi.

        Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ultrAslan Düzce ailesi olarak sosyal projeler kapsamında tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bir kardeşimizin daha hayatına dokunabildik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İyiler sonunda mutlaka kazanır." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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