Galatasaraylı taraftarlar, Düzce'de yürüme engelli Berat'a akülü sandalye hediye etti

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "ultrAslan Düzce ailesi olarak sosyal projeler kapsamında tekerlekli sandalye ihtiyacı olan bir kardeşimizin daha hayatına dokunabildik. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İyiler sonunda mutlaka kazanır." ifadelerine yer verildi.

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