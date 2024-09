Düzceli motor ustası araç atıklarından "Yusuf Dikeç duruşlu" maket robot yaptı

ÖMER ÜRER - Düzce'de motor ustası Murat Çetin, araçların atık parçalarını kullanarak, Türkiye'ye havalı tabanca karışık takım mücadelesinde ilk olimpiyat madalyasını kazandıran ve atış tarzıyla dünyada büyük ilgi çeken Yusuf Dikeç'in duruşunu andıran iki maket robot yaptı.

Yaklaşık 7 yıl önce arkadaşı Yavuz Şenol'un Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan motor tamirhanesinde kaynak yapmayı öğrenmek amacıyla tamir ettiği araçlardan çıkan ve kullanım ömürlerini tamamlamış atık malzemelerden hayal ürünü küçük objeler üreten 51 yaşındaki motor ustası Murat Çetin, hobisini sanata çevirdi.

Çetin, elinde hazır malzeme bulunduğu için projesinin kısa sürdüğünden bahsederek, "Yoksa aylarca sürebilirdi bu çalışma. İki adet Yusuf Dikeç duruşuna sahip eserim var şu anda. Tabii gurur verici bir olay. Şu anda eserlerin fotoğraflarını paylaştığımızda büyük oranda güzel geri dönüşler sağlıyoruz." dedi.

Maketler için yaklaşık 2 bin atık malzeme kullandığına değinen Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

"Metal sanayi atıkları ve sert plastiklerle destekliyorum görsellerimi. Ağırlıkları 350 ila 400 kilogram arasında değişiyor. Her biri 2 metre boyunda ve 1000 adet parçadan oluşuyor. Atıkları her türlü değerlendirebiliriz, benim sloganım şu; 'Her atık, atık değildir. Yeni bir kaynaktır.' Atık oluşurken nasıl değerlendirileceği düşünülürse sonuca ulaşılabilir. Ben böyle yola çıktım. 'Her atık atık değildir' diyerek kendi başıma girişimde bulundum ve başardım."