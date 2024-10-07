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        Düzce'de Amatör Spor Haftası kutlandı

        Düzce'deki Amatör Spor Haftası kutlamaları, kortej yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:05 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:25
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        Düzce'de Amatör Spor Haftası kutlandı
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        Düzce'deki Amatör Spor Haftası kutlamaları, kortej yürüyüşü ve çeşitli gösterilerle başladı.

        Düzce Anıtpark Meydanı'nda toplanan çok sayıda öğrenci, Türk bayrakları ve "Spor hayatın bütünüdür" yazılı pankartlarla kortej yürüyüşü yaptı.

        Cedidiye Meydanı'ndan başlayıp meydanda sona eren yürüyüşe, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Burak Coşkun, Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Burak Postoğlu da katıldı.

        Judo, tekvando ve jimnastik sporcularının gösteriler sunduğu etkinlikte konuşan Yazıcı, "Amatör Spor Haftası, sporun sadece profesyonel değil amatör düzeyde de ne kadar önemli olduğunu hatırlatmak için bir fırsat." ifadesini kullandı.

        Kutlamalar, alanda kurulan parkurlarda vatandaşların da katıldığı yarışmalarla devam etti.

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