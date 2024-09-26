Düzce'nin köylerindeki öğrenciler "Mekansız Tiyatro" etkinliğiyle eğleniyor

Düzce'de hayata geçirilen projeyle köy okullarında eğitim alan öğrenciler tiyatroyla buluşturuluyor.

İçişleri Bakanlığının desteğiyle Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği tarafından düzenlenen "Mekansız Tiyatro" projesi kapsamında, kasası sahneye dönüştürülen kamyonet ile gidilen okullarda sinema ve tiyatro oyuncuları Nurullah Çelebi ile Volkan Yürük tiyatro oyunlarını sergiliyor.

Etkinliklerde ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve Düzce Belediyesi ekipleri çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıyor. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimler veriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri ise çocuklarla okul bahçesinde çiçek dikiyor.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Aydınpınar İlkokulu'ndaki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, sanatçıların çocuklarla çok iyi iletişim kurup onları eğlendirdiğini belirterek, "Sizlerin eğlenmenizden, tebessüm etmenizden ben de çok büyük mutluluk duyuyorum. Birbirinden değerli 2 tiyatro sanatçımıza teşekkür ediyorum." dedi. Projeye ilişkin bilgiler veren Çelebi, gazetecilere, hiç tiyatroya gitmemiş öğrencilerin bulunduğu veya sahnesi olmayan köylerde oyunlarını sahnelediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Aydınpınar, Gölormanı ve Hacıyakup köylerine geçeceğiz. Bir sosyal proje bu ama öyle güzel kurumlarımız var ki, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri çocuklarla çiçek dikiyor, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çocuklarla spor yapıyor, Sağlık İl Müdürlüğü diş taraması yapıyor, Kızılay diş macunuyla fırça dağıtıyor, Düzce Belediyesi ikramlarda bulunuyor." Yürük ile çocuklara sahnede kuklalı gösteri yaptıklarını ve etkinliklerin keyifli geçtiğini aktaran Çelebi, "Düzce daha iyilerine layık, çocukları çok seviyoruz. Çocuklar da çok seviyor. Çocuklara dokunuyorsun, eğlendirerek eğitiyorsun. Dolayısıyla sevdiğimiz bir işi yapıyoruz ama tabii zamanla alakalı bir şey. Yayılsın, herkes yapsın." diye konuştu.