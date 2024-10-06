Korugöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın renkleri kendini gösterdi

Düzce Korugöl Tabiat Parkı, sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarına bürünen ağaçlarıyla ziyaretçilerine sonbahar manzaraları sunuyor.

Kaynaşlı ilçesinin 15 kilometre kuzeyinde 12 yıl önce tabiat parkı olarak tescillenen Korugöl, Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları ve yenilenen altyapısıyla doğaseverleri ağırlıyor.

Sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarını barındıran doğasıyla dikkati çeken park, sık ormanları ve gölüyle ziyaretçilerine eşsiz güzellikler sunuyor.