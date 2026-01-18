Düzce'de kanala devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

Düzce'de pikabın kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Y.Ü. idaresindeki 06 DF 1082 plakalı pikap, Düzce-Yığılca kara yolunun Çiftlik köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kanala devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan H.P. ve V.K. yaralandı. Yaralılar, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

