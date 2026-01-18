Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri Haberleri

        Düzce'de kanala devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı

        Düzce'de pikabın kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 17:16 Güncelleme: 18.01.2026 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de kanala devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Düzce'de pikabın kanala devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Y.Ü. idaresindeki 06 DF 1082 plakalı pikap, Düzce-Yığılca kara yolunun Çiftlik köyü mevkisinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kanala devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada, araçta yolcu olarak bulunan H.P. ve V.K. yaralandı.

        Yaralılar, Düzce Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        Suriye ordusu ilerliyor, YPG çekiliyor
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Antalya'da deniz 19, hava 12 derece!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        F.Bahçe'de hedef puan farkını azaltmak!
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Fındıklıaksu Muhtarı yanlış anlaşılmayı düzeltti Heyelan tehlikesi yaşayan...
        Fındıklıaksu Muhtarı yanlış anlaşılmayı düzeltti Heyelan tehlikesi yaşayan...
        Kapalı dükkandan çıkan dumanı fark etti, sanayi çarşısını kurtardı
        Kapalı dükkandan çıkan dumanı fark etti, sanayi çarşısını kurtardı
        Atlı safari tutkunları Düzce'de buluştu
        Atlı safari tutkunları Düzce'de buluştu
        Karadeniz'de fırtına etkili oluyor Dalga boyunun 4 metreye yüklediği Akçako...
        Karadeniz'de fırtına etkili oluyor Dalga boyunun 4 metreye yüklediği Akçako...
        Düzce'de belediye ekipleri kar yağışıyla birlikte sahaya indi
        Düzce'de belediye ekipleri kar yağışıyla birlikte sahaya indi
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde kar yağıyor
        Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu kesiminde kar yağıyor