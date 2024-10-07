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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce Valiliğini ziyaret etti

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Düzce'de, Valiliği ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:44 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:44
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        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce Valiliğini ziyaret etti
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        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti.

        Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

        Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, Vali Aslan’dan kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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