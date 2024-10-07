TBMM Başkanı Kurtulmuş, Düzce Valiliğini ziyaret etti

Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve il protokolü tarafından karşılanan Kurtulmuş, daha sonra polis tören mangasını selamladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Düzce’de, Valiliği ziyaret etti.

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