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        Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 15:35 Güncelleme: 12.10.2024 - 16:37
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        Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.

        Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilde keyifli vakit geçirdi.

        Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.

        İlçede hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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