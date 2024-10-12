Akçakoca'da ekim ayında denize girdiler
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde ekim ayında mevsim normallerinin üzerinde seyreden havayı fırsat bilen bazı kişiler denize girdi.
Yaz mevsiminde plajlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler sahilde keyifli vakit geçirdi.
Ziyaretçilerden bazıları denize girerek yazdan kalma sıcak havanın tadını çıkardı.
İlçede hava sıcaklığı 22, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü.
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