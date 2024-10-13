Düzce'de sağanak ve kuvvetli rüzgar etkili oldu

Küçük Sanayi Sitesi'nin bazı bölümlerinde de sağanak sonrası su birikintileri oluştu.

D-100 kara yolu, Kuzey Çevre Yolu ve D-655 Batı Karadeniz Bağlantı yolunda sürücüler araçlarıyla dikkatli ve yavaş ilerledi.

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