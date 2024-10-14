Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Düzce'de sel ve taşkınlardan etkilenen köyün içme suyu isale hattı yenileniyor

        Düzce'de, 2019'dan bu yana etkili olan sel ve taşkınların zarar verdiği içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2024 - 17:18 Güncelleme: 14.10.2024 - 17:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Düzce'de sel ve taşkınlardan etkilenen köyün içme suyu isale hattı yenileniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Düzce'de, 2019'dan bu yana etkili olan sel ve taşkınların zarar verdiği içme suyu şebekelerinin yenilenmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Düzce Valisi Selçuk Aslan, söz konusu afetlerden etkilenen Çilimli ilçesine bağlı Kiraztarla köyünde, İl Özel İdaresince başlanacak ana isale su hattı yapım çalışmalarının açılışı için bölgeye gitti.

        Keşir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, suyun medeniyet olduğunu belirterek, "Su olmadığında, başka hiçbir şeyin anlamı yok. Özellikle hanım kardeşlerim en büyük mağduriyeti yaşıyorlar. Tarım olmuyor, hijyen olmuyor. Su olmadığında hiçbir şey olmuyor." dedi.

        Kent genelinde su altyapısına yapılan yatırımlardan bahseden Keşir, "1,5 milyonu burada olmak üzere toplamda 100 milyon lirayı aşan su ödeneğini, Düzce'mizin köylerine ayırdık. Devlet, millet, siyaset el ele vererek, şehrimizin sorunlarını gidermeye, tek tek çözmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

        Vali Aslan da kent genelinde 2019'dan bu yana meydana gelen doğal afetlerin, su şebekeleri ve ulaşım alanında yapılan yatırımlara zarar verdiğine dikkati çekerek, "Bizden öncekiler ve bizim dönemimiz olmak üzere bu eksiklerin giderilmesi için hızlı bir plan içerisinde çalışıyoruz. Su hayatın kaynağı, su olmazsa olmaz. Buradan hareketle suya öncelik verdik." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Keşir, AK Parti'de yapılan ilçe kongreleriyle güven tazelen Çilimli İlçe Başkanı Süleyman Kazancı ve Cumayeri İlçe Başkanı Şener Şen’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        İzlanda-Türkiye maçına erteleme yok!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        Polisi 7 kez bıçaklamıştı! "Pes" dedirten ayrıntı ortaya çıktı!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        İki çocuk babasıydı! Eşinin kardeşi öldürdü!
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        Nobel Ekonomi Ödülü Daron Acemoğlu'na
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        'Nobel liginde' 31. sıraya yükseldik
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        Mozart'ın kayıp gençlik senfonisi ortaya çıktı!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        İstanbul'da yaşandı! Cezaevi firarisi polise silah çekti!
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Depremde 76 kişinin öldüğü Atabey Apartmanı'nın bilirkişi raporu davanın seyrini değiştirdi
        Tehditle yardım paralarını istediler
        Tehditle yardım paralarını istediler
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        İlkokulda taciz iddiası: Şüpheli serbest bırakıldı, veliler tepki gösterdi
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        "Adalet yükseldikçe devlet güçlenir"
        3. madde tartışması
        3. madde tartışması
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        "Hayatta en çok ön yargılı insanlarla sınandım"
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Küresel iletişimin kalbi hangi dillerde atıyor?
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        Arda Güler o listede 3. sırada!
        "Markalar buz kesti"
        "Markalar buz kesti"
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        En çok tükettiğimiz besinlerin kalori değerleri
        Piyasanın gündemi yine savaş
        Piyasanın gündemi yine savaş
        "Parayı geri alırız"
        "Parayı geri alırız"

        Benzer Haberler

        Düzce'de "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği gerçekleştirildi
        Düzce'de "15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü" etkinliği gerçekleştirildi
        Anadolu Otoyolunda otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı
        Anadolu Otoyolunda otomobil, TIR'a çarptı: 4 yaralı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Batman'da 35 yıl önce vatani görevini yapan arkadaş grubu Düzce'de buluştu
        Batman'da 35 yıl önce vatani görevini yapan arkadaş grubu Düzce'de buluştu
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan aracından inen sürücü otomobilin çarpması so...
        Anadolu Otoyolu'nda kaza yapan aracından inen sürücü otomobilin çarpması so...
        Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi
        Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi