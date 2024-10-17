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        Düzce'de sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi kamerada

        Düzce'de trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 09:47 Güncelleme: 17.10.2024 - 09:47
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        Düzce'de sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi kamerada
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        Düzce'de trafikteki sürücülerin fermuar yöntemiyle ambulansa yol vermesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        D-100 kara yolu Küçük Melen ve Olimpiyat Kavşağı arasında trafikte ilerleyen sürücüler, sirenlerini çalarak arkalarından gelen ambulansa fermuar yöntemiyle yol verdi.

        Ambulanstaki sağlık çalışanları ve hasta yakınları, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

        Trafikte sağa ve sola yanaşan araçlar sayesinde ambulanstaki hasta, hızlı şekilde Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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