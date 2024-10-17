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        Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu

        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2024 - 16:22 Güncelleme: 17.10.2024 - 16:24
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        Düzce'de sağanak ve fırtına etkili oldu
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        Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sağanak ve fırtına etkisini gösterdi.

        İlçede fırtına nedeniyle denizde dalga boyu 5 metreyi geçti.

        Balıkçılar olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize açılamadı.

        Dalgaların liman içine kadar girmesi üzerine balıkçılar, teknelerini güvenli bölgeye çekti. Bazı balıkçılar ise teknelerini karaya çıkardı.

        Bölgede etkili olan fırtına nedeniyle ilçeye bağlı Karaburun mevkisinde denizde hortum oluştu.

        Sahil şeridindeki bazı evler, hortumda çatılarının uçması sonucu zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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