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        Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 18:39 Güncelleme: 18.10.2024 - 18:42
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        Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde E.Ö. idaresindeki 34 GK 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşaltı mevkisinde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.

        Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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