Düzce'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Bolu Dağı'nın Düzce kesiminde devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişinde E.Ö. idaresindeki 34 GK 82 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Taşaltı mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü, ambulansta ayakta tedavi edildi.
Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.
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