Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Düzce Haberleri

        Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında sona gelindi

        ÖMER ÜRER - Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan ve kazı çalışmalarında sona gelinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, 10 bin seyirci kapasitesine sahip tiyatronun gelecek yıl turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 13:34 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmalarında sona gelindi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÖMER ÜRER - Tarihi milattan önce 3. yüzyıla uzanan ve kazı çalışmalarında sona gelinen Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, 10 bin seyirci kapasitesine sahip tiyatronun gelecek yıl turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ve Düzce Belediyesinin desteğiyle Konuralp Müze Müdürlüğü Başkanlığınca Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde yaklaşık 5 yıldır sürdürülen kazı çalışmalarının yüzde 95'i tamamlandı.

        Konuralp Mahallesi'nde yer alan antik kentte önemli bulguların gün yüzüne çıkarıldığı kazılarda, farklı dönemlerde şiddetli depremlere maruz kalan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde özellikle tiyatro bölümünün bütünlüğünün korunduğu belirlendi.

        Restorasyon çalışmalarına başlanması planlanan Prusias ad Hypium Antik Kenti'nde, 10 bin seyirci kapasitesine sahip tiyatronun gelecek yıl turizme kazandırılması hedefleniyor.

        Prusias ad Hypium Antik Tiyatro kazısı bilimsel danışmanı ve Ankara Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, AA muhabirine, kazı çalışmalarında özellikle tiyatro bölümünde son aşamaya gelindiğini söyledi.

        Kaldırma çalışmalarının tapınağın güney bölgesinde sürdüğünü ve kısa sürede o bölgede de restorasyon projesinin başlayacağını dile getiren Kadıoğlu, "Bölgede tapınağın üstünde yeni yapılar çıktı. Buradaki yapıları da kaldırdığımızda kazı çalışmaları sona erecek. Restorasyon projeleri tamamlandı ve kuruldan geçtiğinde, buradaki yapı daha gezilebilir ve daha algılanabilir hale gelecek." dedi.

        Antik kentte 5 yıldır 12 ay aralıksız süren kazı çalışmalarının büyük oranda tamamlandığını vurgulayan Kadıoğlu, şöyle konuştu:

        "Çalışmalarımız, bu yıl sonunda tamamlanacak ve 2025 yılında restorasyon çalışmalarına başlayabileceğiz. Bu alana sadece 'Batı Karadeniz'in en büyük antik alanı' demek doğru olmaz. Aslında tüm Karadeniz Bölgesi'ndeki en iyi korunmuş tiyatro burası. Trabzon'dan tutun İstanbul'a kadar bu bölgedeki en iyi korunmuş tiyatro yapısıyla karşı karşıyayız. Özellikle son yıllarda rastlanan bulgular ve heykeltıraşlık eserler yapının önemine vurgu yapıyor."

        Kadıoğlu, bölgenin zengin bir geçmişe sahip olduğunu ve elde edilen bulguların bunu kanıtladığını belirtti.

        - Antik kentte çıkan bulgular

        Kazılarda bugüne kadar 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen, Yunan mitolojisinde "gözlerine bakanı taşa çeviren, yılan saçlı dişi canavar" olarak bilinen Medusa heykel başı, mask (yüz kalıbı) heykelleri ile grotesk (eski çağ Roma yapılarında bulunan tuhaf, gülünç figürlerden oluşmuş süsleme) figürü ve tonoz (tavan örtüsü) bulundu.

        Sahne bölümünün ortalarında yürütülen çalışmalarda ise yine Yunan mitolojisindeki tanrı Apollon ile zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı.

        Tiyatro yapısının büyük bölümü açığa çıkarılan kazılarda, geçen yılın son bölümünde "Dionysos Kült Mekanı"nı yansıtan aslanlı mozaik ve Büyük İskender'e ait heykel başı bulunması, arkeologları heyecanlandırdı.

        Kazılarda, Doğu Roma döneminde tiyatronun amacı dışında kullanıma başlandığı, özellikle Osmanlı döneminden itibaren yerleşim alanı olarak kullanıldığı anlaşıldı.

        Büyük oranda sağlam şekilde ortaya çıkarılan tiyatro, bugünkü Doğu Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri kesimini kapsayan "Bitinya bölgesi"nin yanı sıra Anadolu'nun da iyi korunmuş tiyatrolarından biri olma özelliği taşıyor.

        Kazılarda son olarak antik tiyatronun sahne binasını yaptıran M. Iulius Proklos'a ait olduğu değerlendirilen 1800 yıllık büst bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakan Fidan: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Camiyi kana bulamıştı! İstenen ceza belli oldu!
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        4 ilde tefecilik operasyonu: Tehditle 100 milyon liralık vurgun
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Yenidoğan çetesi soruşturması: Ölen bebeklerin ailelerinin ifadeleri iddianamede
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Bıçaklandı, hastaneye sürdü, kurtarılamadı!
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Golden önce faul var mı?
        Golden önce faul var mı?
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Anadolu Otoyolu'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: (...
        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Karabük'te gazetecilerin sorularını yanıtladı: (...
        Düzce'de özel gereksinimli çocuklara yangın eğitimi verildi
        Düzce'de özel gereksinimli çocuklara yangın eğitimi verildi
        Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Gölyaka'da Muhtarlar Günü törenle kutlandı
        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
        Düzce'de otomobilin çarptığı bisikletli yaralandı
        Antik kentteki tiyatrodan etkilenerek başladığı sanat hayatında 45 yılı ger...
        Antik kentteki tiyatrodan etkilenerek başladığı sanat hayatında 45 yılı ger...