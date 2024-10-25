Düzce'de rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusunu engelsiz yaşam merkezi sahiplendi

Düzce'de rehabilitasyon merkezindeki köpek yavrusu, engelsiz yaşam merkezi tarafından sahiplenilerek yeni yuvasına kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanlara sahip çıkılarak Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi ve rehabilitasyonları gerçekleştiriliyor.

Sahipsiz hayvanlar tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin ardından sahiplendiriliyor.

Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu Engelsiz Yaşam Merkezi de belediyenin "www.pati.duzce.bel.tr" platformu aracılığıyla hayvan sahiplenme talebinde bulundu.