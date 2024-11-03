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        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu

        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 10:01 Güncelleme: 03.11.2024 - 10:01
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        Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve yağmur etkili oldu
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        İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan D-100 kara yolunun Bolu Dağı Düzce geçişinde sis ve sağanak ulaşımı etkiledi.

        Taşaltı, Karanlıkdere, Elmalık ve Bakacak mevkilerinde sis, görüş mesafesini düşürdü.

        Aralıklarla yağmurun da yağdığı bölgede karayolları ve polis ekipleri, sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

        Düzce kent merkezi, Batı Karadeniz Bağlantı Yolu, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nda da yağış etkisini gösterdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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