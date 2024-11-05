Düzce'de çalılık alana düşen Alzheimer hastasını itfaiye ekipleri kurtardı
Düzce'de dere kenarındaki çalılık alana düşen Alzheimer hastasını itfaiye ekipleri kurtardı.
Düzce'de dere kenarındaki çalılık alana düşen Alzheimer hastasını itfaiye ekipleri kurtardı.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dolaşan Ahmet Çiftçioğlu, dengesini kaybederek Asar Deresi kenarındaki çalılık alana düştü.
Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Çiftçioğlu, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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