Düzce'de çalılık alana düşen Alzheimer hastasını itfaiye ekipleri kurtardı

Alzheimer hastası olduğu öğrenilen Çiftçioğlu, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarıldıktan sonra Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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