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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 08:55 Güncelleme: 06.11.2024 - 08:55
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli A.Y. ve Ş.Ö'nün adreslerine operasyon düzenlendi.

        Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğeri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.

        Öte yandan zanlı A.Y'den uyuşturucu satın aldığı belirlenen 1'i çocuk 2 kişiye "uyuşturucu madde kullanma" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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