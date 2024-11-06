Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Düzce'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında şüpheli A.Y. ve Ş.Ö'nün adreslerine operasyon düzenlendi.

Zanlıların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, diğeri savcılık sorgusunun ardından salıverildi.