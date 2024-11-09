Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu

Sporcular, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken bazı araçlar devrildi. Saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılan araçlar, yarışmaya kaldıkları yerden devam etti.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.

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