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        Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu

        Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 16:52 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:09
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        Off-road tutkunları Düzce'de şenlikte buluştu
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        Düzce Safari Off-Road Kulübü (DÜSOF) tarafından düzenlenen 33. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

        Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 200 araç ve 400 sporcu katılıyor.

        Yarışların birinci gününde, araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.

        Sporcular, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken bazı araçlar devrildi. Saha görevlilerince bulundukları yerden çıkarılan araçlar, yarışmaya kaldıkları yerden devam etti.

        Etkinlik, yarın hız etabıyla devam edecek.

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